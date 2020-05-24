الحلقة الاخيرة من مسلسلات رمضان .. إعدام فتحى وزواج رضوان.. المنتظر يدمر العالم ويحنط زين .. وحمل ياسمين صبرى.. وأبطال الاختيار الحقيقيون يروون التفاصيل





نرصد ابرز نهايات الاعمال الدرامية التى عرضت فى شهر رمضان.





شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل النهاية تطورا جديدا فى الأحداث حيث استطاع المنتظر أو صديق "إياد نصار" أن يدمر العالم ويبقى على المهندس زين "يوسف الشريف" الذى يضعه فى الواحة بتابوت يعمل على تحنيطه.





بينما يقضى تدمير العالم على كل من الروبوت زين والريس عزيز "عمرو عبد الجليل" والذى حاول ان يوقف زين على صنع الدرع ليواجه ضربة الواحة.





اما زين "يوسف الشريف" يدخل فى مشاجرة عنيفة مع احد افراد امن الواحة حتى يتمكن من قتله الا انه لا يستطيع وقف الصاروخ المدمر الذى أصاب العالم يقوة تسببت فى اباده جميع المخلوقات.





يذكر أن مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واياد نصار واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.





نهاية غير متوقعة شهدتها الحلقة الأخيرة لمسلسل لعبة النسيان للنجمة دينا الشربيني، بعد أن أثبتت "رقية" للجميع أنها لم تخن زوجها، لتقرر أن تسامح عائلة الشيال.

وطلب يحيى الشيال من رقية تراجعها عن الإبلاغ عن جرائم مؤسسته، لتوافق على هذا الأمر، وتقرر رقية اختيار طريق ابنها وزوزو (رجاء الجدواي) بعيدا عن الخلافات للعيش في حياة هادئة.





وحقق مسلسل لعبة النسيان نجاحا كبيرا منذ الحلقة الأولى مما جعله يتصدر تريند موقع البحث العالمي "جوجل" وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض كل حلقة.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.





تم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

شهدت احداث الحلقة الاخيرة خروج حسن "نبيل عيسى" من السجن بعد اعتراف دنيا "ريهام حجاج" بقتل نهى.

قرر ياسين " خالد النبوى " الهجرة الى نيويورك برفقة والدته و شقيقه حسن " نبيل عيسى "

كما اعترافت دنيا "ريهام حجاج " بقتل وائل " كريم قاسم " اما يحيى "محمود حجازى" فاعترفت بانها أبلغت عنه لعلمها بخيانته لها مع نهى إلى جانب رغبة يحيى في إثبات التهمة على حسن فوجدتها فرصة ‏مناسبة للتخلص منهم.

اما المخدرات التي دستها دنيا ليحيى كانت عن طريق الاحتفاظ بالمخدرات الخاصة به على المدى الطويل كما اعترفت دنيا انها استخدمت ياسين في حبك قصصها.

وانتهت احداث الحلقة الاخيرة من مسلسل " لما كنا صغيرين بتنفيذ حكم الاعدام علي دنيا " ريهام حجاج" لما ارتكبته من جرائم شنيعة.





عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.

وتضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار عدة لقاءات مع الأبطال الحقيقيين لموقعة البرث والواحات وغيرها، رووا فيها بطولات الجيش المصري والقوات المسلحة، واللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي، وذلك بعدما انتهت الأحداث الدرامية للمسلسل في الحلقة 29.

وكشف رجال القوات المسلحة كيف كان المنسي مقدامًا ولا يهاب الموت، وبجانب صلابة شخصيته، إلا أنه كان يتعامل بقلب راقي ورقيق مع الآخرين، وتم استعراض لقطات حقيقية من موقعة الواحات، واستهداف الإرهابي عماد عبد الحميد، الملقب بـ (الشيخ حاتم)، الذي تم تصفيته في القصف الثاني من سلاح الطيران المصري.

مسلسل البرنس الحلقة الأخيرة .. إعدام فتحى وزواج رضوان شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل البرنس تطورات غير متوقعة حيث رفع المخرج محمد سامى شعار الانتقام الالهى بدلا من أن ينتقم رضوان "محمد رمضان" من أشقائه.

ويصور رضوان "محمد رمضان" شقيقه فتحى "احمد زاهر" وهو يقوم بقتل كل من فدوى "روجينا" وياسر "محمد علاء" بعد معرفته بخيانتهما له بطريقة غير مباشرة عن طريق رضوان.

وفقدت عبير "رحاب الجمل" ابنتها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة وتنقل الى المستشفى الا أن القدر لم يمنحها إنقاذها من الموت.

ويقرر عبد المحسن "إدوارد" الانتحار بعد حالة من الخوف والرعب التى عاشها وتأنيب الضمير.

و يدخل فتحى السجن ويتم إعدامه على الجرائم التى ارتكبها بعد قتله لشقيقه وزوجته ويحصل رضوان على كل حقوقه المادية من فتحى ويقرر الزواج من علا "نور".

الحلقة الأخيرة من مسلسل فرصة تانية.. حمل ياسمين صبرى ووصية دياب يثيران الجدل أثارت الحلقة الاخيرة من مسلسل فرصة تانية الذى يقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبرى حالة من الجدل الواسع خاصة ان العمل شهد فى اخر مشاهده حمل ياسمين صبرى وهو الامر الذى دفع اليعض للسخرية من هذا الامر والبعض الاخر ربط بين الواقع كونها احدث الفنانات اللاتى دخلن عش الزوجية والخيال كونها تقدم شخصية "ملك" فى العمل.

وشهد العمل أيضا ترك دياب وصيته الى طليقته "هبة مجدى" وذلك قبل ان يتعرض الى جريمة قتل من قبل تجار المخدرات الذين كانوا يتعاونون معه.

ويطلب دياب من هبة مجدى فى وصيته الاخيرة أن تربى ابنتهما جيدًا ولا تحرمها من شىء وفى نفس الوقت لا تعطيها كل شىء حتى تتعلم.

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسلات رمضان نهايات غير متوقعة فى بعض الاعمال والبعض الاخر جاءت نهايات غير مرضية واثارت الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا.