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ديني

شروط إذاعة تكبيرات عيد الفطر بمساجد الأوقاف

الأحد 24/مايو/2020 - 01:23 ص
شروط إذاعة تكبيرات
شروط إذاعة تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد الأوقاف
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محمد شحتة
ترفع وزارة الأوقاف، عدد من المساجد على مستوى الجمهورية، تكبيرات عيد الفطر المبارك عبر مكبرات الصوت الخارجية، من خلال ما يتم بثه من إذاعة القرآن الكريم.

وحددت الوزارة، مجموعة من الضوابط لإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت في المساجد وهي كالآتي:  
1. السماح للمساجد التى كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد
2. عدم السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات
3. عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد
4. تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات منع التجمعات 
5. تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة تعليق الجمع والجماعات 
 
يذكر أن زارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها بحضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.
 
وأكدت الأوقاف على بيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، وكصلاة أى ركعتين، مع التكبير فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فبها .

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