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داليا البحيري عن مسلسل الاختيار: أمير كرارة قائد جيش بجد.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 03:37 ص
داليا البحيري
داليا البحيري
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محمد حليم قنديل

قالت الفنانة داليا البحيري, إنها كانت تشاهد مسلسل الاختيار في بداية شهر رمضان ولكنها توقفت عن تكملة مشاهدة المسلسل بعد حلقة استشهاد الابطال بسبب أن قلبها شعر بالالم.


وأضافت داليا البحيري خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الأن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنها أحبت نوعية مسلسل الاختيار لان هناك الكثير من الشباب يفتقدون حاسة الانتماء الي البلد ويجب إيقاظ الروح الوطنية لديهم بمثل هذه الأعمال.


وتابعت داليا البحيري, أنها عندما كانت صغيرة في السن وتسمع أغاني وطنية كانت تشعر بحالة غريبة وتشعر بحبها الشديد لوطنها وانتمائها له.


وأشارت داليا البحيري, إلى أن الفنان أمير كرارة قائد جيش بجد وأستطاع القيام بالدور كما يجب.

ولفتت إلى أن الدراما المصرية تحتاج الي مسلسلات لأبطال حقيقيين في مجتمعنا حتي توقظ الروح الوطنية لدى الجميع.

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