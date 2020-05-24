تبديل للأدوار.. داليا البحيري تتقمص دور المذيعة في حضور ريهام السهلي

تقمصت الفنانة داليا البحيري دور المذيعة خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي ونظرت الي الكاميرا لتطلب من المشاهدين الخروج إلى فاصل إعلاني قائلة أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم، وذلك بعد طلب من الإعلامية ريهام السهلي بتبديل الادوار على الهواء.





وقالت داليا البحيري ، إنها مفتقدة عملها كمذيعة، ولكنها تريد أن تقدم محتوى جديد ومختلف، متابعة : "وحشني جدا شغلي كمذيعة ولكن عايزة أقدم حاجة مختلفة".





وأضافت "داليا البحيري" خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أنها عندما تعود للوقوف امام الكاميرا كمذيعة ستقدم برنامج مميز يضيف لها ويستحق العودة خاصة أن هناك مذيعات متميزات جالسات في البيت.





وأوضحت "داليا البحيري" أن البرنامج الذي ستقدمه لابد أن يكون له تركيبة خاصة.