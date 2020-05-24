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توك شو

داليا البحيري: سأعود إلى تقديم البرامج بشروط.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 01:30 ص
الفنانة داليا البحيري
الفنانة داليا البحيري
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة داليا البحيري، إنها مفتقدة عملها كمذيعة، ولكنها تريد أن تقدم محتوى جديد ومختلف، متابعة : "وحشني جدا شغلي كمذيعة ولكن عايزة أقدم حاجة مختلفة".

وأضافت "داليا البحيري" خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أنها عندما تعود للوقوف امام الكاميرا كمذيعة ستقدم برنامج مميز يضيف لها ويستحق له العودة خاصة أن هناك مذيعيات متميزات تجلسن في البيت، موضحة أن البرنامج الذي ستقدمه لابد أن يكون له تركيبة خاصة.

كما كشفت داليا البحيري كواليس مسلسل فلانتينو بطولة الزعيم عادل إمام .

وشاركت  داليا البحيري مع " الزعيم"  عادل امام  في أكثر من عمل  المرة الأولي كانت في فيلم "السفارة والعمارة" ، وتعاونت معه للمرة الثانية لهذا العام في مسلسل "فلانتينو" الذي يعرض الان ضمن السباق "الرمضاني".

وقالت داليا البحيري من خلال تصريحات تلفزيونية : الوقوف أمام عادل امام كممثل شرف كبير ، لكن انا وقفت قدامه مرتين دي كانت حاجة كبيرة ليا،  وانا بعتبر نفسي من الناس المحظوظه.

وأضافت داليا البحيري:  والشخصيتين اللي قدمتهم  مع الزعيم كانو مختلفين تماما، وانا سعيدة جدا انه رشحني معاه للمرة الثانية. 

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