زوجة الشهيد المنسي: مسلسل الاختيار كشف عن أشياء كثيرة لم أكن أعرفها.. فيديو

قالت منار سليم زوجة الشهيد أحمد المنسي بطل ملحمة البرث, إنها فخورة بزوجها البطل الشهيد أحمد المنسي وكل يوم تزداد أفتخارا به لما قدمه من تضحيات من أجل مصر.

وأضافت منار سليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "علي مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسي, المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية, أنها من خلال مشاهدة مسلسل الاختيار شاهدت أشياء كثيرة لم تكن تعرفها من قبل.

وتابعت زوجة البطل الشهيد أحمد المنسي, أن هناك أحداث كثيرة جدا خلال ال 3 سنوات السابقة بعد وفاة أحمد المنسي ولكن جميعها أحداث تبشر بالخير.

وأوضحت منار سليم, أن الخير سوف يعم ومصر ستستطيع أن تعبر إلي بر الأمان برجالها وقواتها المسلحة الباسلة.

وأشارت إلي أنها منذ عرض الحلقة الاولي من مسلسل الاختيار وهي تتلقي يوميا العديد من المكالمات الهاتفية لكي يخبروهم أنهم بجانبهم في جميع الاوقات وانهم يحبونهم جدا.