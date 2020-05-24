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ديني

بث مباشر.. تكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرم المكي

الأحد 24/مايو/2020 - 02:40 ص
بث مباشر .. تكبيرات
بث مباشر .. تكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرم المكي
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محمد شحتة
بدأ المصلون في الحرم المكي، في ترديد تكبيرات عيد الفطر المبارك في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وينشر موقع صدى البلد، بث مباشر لتكبيرات عيد الفطر من الحرم المكي.

صيغ تكبيرات عيد الفطر

"الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر"، وقد قال بهذه الصيغة الشافعيّ، ومالك.

 التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ ابن عبّاس -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ سلمان -رضي الله عنه-.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-.
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