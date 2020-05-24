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ديني

شاهد.. صلاة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة

الأحد 24/مايو/2020 - 06:19 ص
صلاة عيد الفطر المبارك
صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة
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محمد شحتة
أدى حوالي 20 مصليا صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بالقاهرة.

وأم المصلون الشيخ يسري عزام، خطيب المسجد ، بحضور الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والقارئ الشيخ أحمد نعينع القارئ بالإذاعة المصرية، والعاملين في المسجد وبعض المعتمدين من الإذاعة والتليفزيون لنقل الصلاة على الهواء مباشرة.

وصرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه سوف يتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد (السيدة نفيسة) عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية .

ووجهت وزارة الأوقاف اعتذار للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير ، حفاظًا على سلامة الجميع  .

وأصدرت وزارة الأوقاف حزمة من التعليمات لجميع الأئمة والعمال القائمين على المساجد ومديري المديريات في منشور تم تعميمه على جميع وكلاء الوزارة للخروج بـ صلاة عيد الفطر الى بر الأمان ومنع اي تجمعات داخل او خارج المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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