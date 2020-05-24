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أخبار العالم

صلاة العيد في مساجد الإمارات بلا مصلين أو خطبة.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشرت صحيفة الخليج الإماراتية شريط فيديو لصلاة العيد في المساجد الإماراتية، بدون مصلين وخطبة، بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقالت الصحيفة إن صلاة عيد الفطر إقيمت في مساجد الإمارات، بلا مصلين أو خطبة، وفقا لقرار الدولة بتعليق الصلاة في المساجد، في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وأعلنت السلطات الصحية في الإمارات تسجيل  812 إصابة جديدة  بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما سجلت الإمارات 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و697 حالة شفاء.

قالت الصحة الإماراتية إنها تجري أكثر من 39 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات 

ويبلغ بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات  28,704 حالة، بينما يصل عدد الوفيات إلى  244 حالة.
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