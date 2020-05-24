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فن

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيفي عبده تطلب الدعاء لـ رجاء الجداوي

الأحد 24/مايو/2020 - 08:12 ص
فيفى عبدة
فيفى عبدة
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مريم عزت
نشرت الفنانة فيفى عبده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة للفنانة رجاء الجداوى، وذلك بعد إعلان إصابة الأخيرة بفيروس كورونا. 

وعلقت فيفى عبده على الصورة قائلة: "حبيبة قلبى يارجاء سلامتك الف سلامة برجاء الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوى 🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲".

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ونالت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

رينا يشفيها و يعافيها يارب بحق الايام المفترجه
الله يقومها بالسلامة و يشفيها

لا اله الا الله ربنا يشفيها ويديها الصحه

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر  لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، ونقل الفنانة إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وتشارك النجمة رجاء الجداوى في مسلسل "لعبة النسيان" وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة.
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