بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيفي عبده تطلب الدعاء لـ رجاء الجداوي

لا اله الا الله ربنا يشفيها ويديها الصحه

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، ونقل الفنانة إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.





وتشارك النجمة رجاء الجداوى في مسلسل "لعبة النسيان" وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.