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تكنولوجيا

حماية كبيرة.. واتساب يصدر تحديثا جديدا لإنقاذ خصوصية أكثر من 2 مليار مستخدم.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 09:14 ص
واتسآب يصدر تحديثا
واتسآب يصدر تحديثا جديدا لانقاذ أكثر من 2 مليار مستخدم
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ندى على
يقوم تطبيق المراسلة WhatsApp واتساب بإجراء تحديث جديد يتعلق بتوفير خصوصية أعلى للمستخدمين، وتضمين نظام تشفير قوى للرسائل بعد تعرض التطبيق لعدد من الاختراقات، كان آخرها نشر محادثات المجموعات على جوجل.
 
وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، فإن نظام الحماية الذى يقوم بتطويره واتساب لمستخدميه من المتوقع أن يوفر حماية كبيرة لمستخدميه والبالغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم. 


 ويعمل واتساب على إجراء تجربة تغيير رئيسية في نظام الخصوصية وتشفير الرسائل في الإصدار التجريبي من التطبيق والتى سيتم تطبيقها قريبًا، وإطلاقها لعدد من المستخدمين الذين لديهم تحديث beta، ثم بعدها بفترة ستصدر لعموم المستخدمين. 

وسيؤدي التغيير إلى تمكين تشفير الرسائل والصور الموجود على منصة iCloud في هواتف آيفون، مما سيعنى عدم اختراق الرسائل والصور الموجودة على التطبيق من خلال المنصة. 

وفى الوقت الحالى، إذا قمت بإنشاء نسخة احتياطية من رسائل وصور إنستجرام على iCloud، فإنه سيتم  اختراق الرسائل والصور وغيرها من دون الحاجة إلى كلمة مرور واتساب. 

وكان واتساب قد أطلق، أمس، خدمة جديدة لمستخدميه تسمى  QR وهى عبارة عن رمز باركود يسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات ومعلومات الاتصال الخاصة بهم بكل سهولة من خلاله.

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