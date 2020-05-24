خال من المواطنين.. كورنيش التحرير وكوبرى قصر النيل أول أيام العيد.. فيديو

استجاب المواطنون لقرارت الحكومة ووزارة الصحة بعدم التجمعات للقضاء على فيروس كورونا، وشهد كورنيش التحرير وكوبرى قصر النيل خلوا من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك.
تبدأ الحكومة اليوم الأحد تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 940 لسنة 2020، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد
، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.