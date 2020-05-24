في أول أيام عيد الفطر.. شوارع البحيرة خالية من المارة.. شاهد

خلت شوارع مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، من المارة حيث أغلقت المحلات التجارية والمطاعم والحدائق العامة المنتزهات، وتوقفت حركة المواصلات بكل الطرق وبالمواقف الإقليمية والنقل العام والداخلى.





وذلك فى إطار كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





ورصدت كاميرا صدى البلد الشوارع وهى خالية من المارة وكل أنواع وسائل النقل وغلق كل المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي.









وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو.





وتضمن القرار إغلاق جميع المحال والمولات التجارية، والمطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين، وذلك بدءا من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.



