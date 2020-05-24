تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. صرف رواتب العمالة المنتظمة بالسياحة

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. صرف مرتبات العمالة المنتظمة بالسياحة.. 89 مليون جنيه لـ 79 ألفا من العاملين في 385 منشأة.. واستكمال بيانات 3415 منشأة سياحية تمهيدا للصرف