بسري سارة..زيادات معاشات الضمان الاجتماعي أول يوليو المقبل

تبدأ

اعتبارا من أول يوليو المقبل، في زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي «

وتكافل وكرامة»بنسبة 7.2% عن موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى ١٩ مليار جنيه، مع تخصيص ٧ مليارات جنيه لتمويل مبادرة «حياة كريمة»للقرى الأكثر احتياجًا.