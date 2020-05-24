AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسري سارة..زيادات معاشات الضمان الاجتماعي أول يوليو المقبل

الأحد 24/مايو/2020 - 10:33 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
تبدأ وزارة المالية اعتبارا من أول يوليو المقبل، في زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي «معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»بنسبة 7.2% عن موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى ١٩ مليار جنيه، مع تخصيص ٧ مليارات جنيه لتمويل مبادرة «حياة كريمة»للقرى الأكثر احتياجًا.

اعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له اليوم علي هامش اطلاق موازنة المواطن ما قبل اعداد البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل؛ عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم الاستهلاك، تسهم فى خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

أوضح "معيط" أن الموازنة الجديدة رصدت 7.5 مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعى، و5.3 مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وذكر أن هناك مستهدفات بتوصيل الغاز لنحو 2.1 مليون وحدة سكنية وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية يستهدفه البرنامج طوال تاريخه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية : 1.7 تريليون جنيه إجمالي المصروفات المستهدفة بموازنة 2020 /2021

خبير: مشروع الموازنة الجديدة للدولة يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي .. فيديو

وزير المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. ويؤكد: استمرار دعم الكهرباء والبنزين وأنبوبة البوتاجاز

المالية: 79 مليار جنيه زيادة في ميزانية الصحة و 54.4 في التعليم والبحث العلمي

الحكومة تدرج 55.7 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي بالموازنة الجديدة

تحت شعار مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي.. وزارة المالية تصدر البيان التمهيدي لموازنة عام 2020 /2021 للعام الخامس على التوالي.. 254.5 مليار جنيه للصحة و363.6 مليارللتعليم

ترشيحاتنا

والدة الشهيد محمد إسماعيل: استقبلت اتصالات تعازي بعد عرض معركة البرث فى الاختيار

فتحت الباب لـ كورونا.. وفاة فتاة تكشف الصلة بين السمنة والفيروس

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة .. دار الإفتاء تجيب

أخبار الفن.. إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. وعمرو دياب يجري تحليل الفيروس

مشاري راشد لـ محمد النني: الله يفتح عليك ويبارك فيك

صلاة العيد في المنزل.. ومواقيت الصلاة اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير صالون تجميل.. وصفة طبيعية لتبييض وشد البشرة في العيد

الكشف عن تفاصيل كيا ستينجر 2021 فيس ليفت.. صور

قول للزمان ارجع.. آخر مظاهر فرحة العيد في مصر قبل كورونا.. صور