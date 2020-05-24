بسري سارة..زيادات معاشات الضمان الاجتماعي أول يوليو المقبل

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من أول يوليو المقبل، في زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي «معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»بنسبة 7.2% عن موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى ١٩ مليار جنيه، مع تخصيص ٧ مليارات جنيه لتمويل مبادرة «حياة كريمة»للقرى الأكثر احتياجًا.
اعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له اليوم علي هامش اطلاق موازنة المواطن ما قبل اعداد البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل؛ عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم الاستهلاك، تسهم فى خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع للمواطنين.
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أوضح "معيط" أن الموازنة الجديدة رصدت 7.5 مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعى، و5.3 مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وذكر أن هناك مستهدفات بتوصيل الغاز لنحو 2.1 مليون وحدة سكنية وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية يستهدفه البرنامج طوال تاريخه.