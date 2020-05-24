تركيا تواصل استفزازها بإرسال 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن إرسال تركيا 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق.





وقال المرصد عبر موقعه إن تركيا أرسلت دفعة جديدة تضم 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية مع حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.





وأكد أنه بذلك يرتفع عدد المقاتلين الموالين لتركيا من المرتزقة في ليبيا إلى 10 آلاف و100 شخص، في حين بلغ عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3400 مجند.





وأشار المرصد إلى أن هناك 200 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 ضمن المجموع العام للمجندين، حيث جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا مقابل دفع الأموال لهم.



