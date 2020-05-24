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أخبار العالم

تركيا تواصل استفزازها بإرسال 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

الأحد 24/مايو/2020 - 12:08 م
تركيا ترسل دفعة جديدة
تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا
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شيماء مصطفى
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن إرسال تركيا 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق.

وقال المرصد عبر موقعه إن تركيا أرسلت دفعة جديدة تضم 500 مقاتل من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية مع حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

وأكد أنه بذلك يرتفع عدد المقاتلين الموالين لتركيا من المرتزقة في ليبيا إلى 10 آلاف و100 شخص، في حين بلغ عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3400 مجند.

وأشار المرصد إلى أن هناك 200 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 ضمن المجموع العام للمجندين، حيث جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا مقابل دفع الأموال لهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، أفاد أمس السبت، بأن 7 مرتزقة سوريين على الأقل، لقوا مصرعهم في معارك ضد الجيش الليبي.

وبحسب صحيفة "الشاهد" الليبية، ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة الموالية لتركيا جراء عمليات الجيش الليبي إلى 318 شخصا، مشيرة إلى أن هؤلاء المرتزقة من بينهم 18 طفلا أقل من سن 18 عاما، بالإضافة إلى عدد من قادة الفصائل.
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