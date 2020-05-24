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حوادث

كمامات وكحول مجهولة المصدر.. ضبط شخص حول منزله لمخزن مستلزمات طبية بالسويس

الأحد 24/مايو/2020 - 12:35 م
كمامات
كمامات
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط صاحب محل منظفات بالسويس لإدراته مصنع بدون ترخيص بمسكنه وتخزين كميات من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر".

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام "صاحب محل منظفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين" بإدارة مصنع بدون ترخيص ملحق بمسكنه وتخزينه كميات كبيرة من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر".


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على (5600 كمامة طبية -  1600 قفاز يدوى طبى - 20 لتر كحول سائل - 5 لتر كحول جل - 16 لتر كلور منظف - 35 عبوة مُطهر - 9 عبوات كحول طبى - 45 لتر جل مُطهر - 100 كيلو جرام مسحوق غسيل منتهى الصلاحية). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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