بأغنية جديدة .. مدين يتعاون مع نجوم ستار أكاديمي لدعم متضرري كورونا

يعتزم الملحن مدين التعاون مع أبرز نجوم ستار أكاديمي في عمل غنائي جديد يدعو إلى الأمل والتفاؤول في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد بسبب أزمة كورونا.





وكشف الملحن مدين ، عن تفاصيل العمل الغنائي قائلًا،:"أقدم أغنية جديدة تحمل عنوان "فيه أمل في بكره" مع مينا عطا وشيرين يحيى وهايدي موسى، وهي من كلمات ملاك عادل، و ألحاني وتوزيع أحمد عادل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.





وأضاف مدين،:" تعتبر الأغنية دعم لكل الفئات المُتضررة من فيروس"كورونا"، كما تدعو إلى التفاؤول في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، ومن المفترض أن يتم طرحها ثاني أيام العيد".



