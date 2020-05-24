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فن

بأغنية جديدة .. مدين يتعاون مع نجوم ستار أكاديمي لدعم متضرري كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 02:59 م
مدين - نجوم ستار
مدين - نجوم ستار أكاديمي
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سعيد فراج
يعتزم الملحن مدين التعاون مع أبرز نجوم ستار أكاديمي في عمل غنائي جديد يدعو إلى الأمل والتفاؤول في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد بسبب أزمة كورونا.

وكشف الملحن مدين، عن تفاصيل العمل الغنائي قائلًا،:"أقدم أغنية جديدة تحمل عنوان "فيه أمل في بكره" مع مينا عطا وشيرين يحيى وهايدي موسى، وهي من كلمات ملاك عادل، و ألحاني وتوزيع أحمد عادل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.

وأضاف مدين،:" تعتبر الأغنية دعم لكل الفئات المُتضررة من فيروس"كورونا"، كما تدعو إلى التفاؤول في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، ومن المفترض أن يتم طرحها ثاني أيام العيد".

وتوجه مدين، بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، و اتباع نصائح الدولة، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت قبل مرض"كورونا".
بأغنية جديدة .. مدين يتعاون مع نجوم ستار أكاديمي لدعم متضرري كورونا
بأغنية جديدة .. مدين يتعاون مع نجوم ستار أكاديمي لدعم متضرري كورونا
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