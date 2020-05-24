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أخبار العالم

فرانك ريبيري يحتفل بعيد الفطر مع أبنائه فى المنزل.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 08:39 م
فرانك ريبيري
فرانك ريبيري
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محمد بدران
حرص الفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا الإيطالى الحالى ونادى بايرن ميونخ الألمانى السابق، على الاحتفال بعيد الفطر المبارك عبر حسابه على "انستجرام"


ونشر فرانك ريبيري صورة لأولاده، وعلق قائلًا: "صح عيدكم.. الله يتقبل منا ومنكم".


وشارك ريبيري مؤخرا في تدريبات فيورنتينا بعد حصول الأندية الإيطالية على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف التدريبات هذا الاسبوع عقب توقف النشاط الكروي لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا.


يذكر أن ريبيري غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل، ثم غاب فترة أخرى في ظل توقف المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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