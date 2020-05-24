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رياضة

أخبار الزمالك.. ستاد عالمي فى 6 أكتوبر وإزالة شعار كاف من يافطة نادى القرن.. وتجديد تعاقد كارتيرون

الأحد 24/مايو/2020 - 09:32 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاحد 24-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي استقر على إزالة شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من اللافتة التي تم رفعها على بوابات النادي، وتشير إلى أنه نادي القرن الحقيقي.




هنأ خالد الغندور نجم الزمالك السابق جمهور القلعة البيضاء بحلول عيد الفطر المبارك ولكن بطريقة استفزازية لجمهور الأهلي.




سخر أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، من لافتة " نادي القرن"، التي وضعها مجلس إدارة نادي الزمالك فوق مقر النادي.




نفى الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، تواجده ضمن الفريق المكلف بمتابعة ملف قضية نادى القرن الخاصة بنادى الزمالك فى الهيئات الرياضية.




تحدث  المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن انشاء استاد القلعة البيضاء الجديد وفرع النادي فى ٦ أكتوبر.




قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة عقدا جلسة مع كارتيرون المدير الفني.




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