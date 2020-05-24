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محافظات

من بينهم مُسن عمره 88 عاما.. خروج 3 حالات من مستشفى العزل في إسنا.. صور

الأحد 24/مايو/2020 - 10:50 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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شمس يونس

أعلنت الدكتورة إلهام محمود، مدير مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الاقصر ، اليوم ،  عن شفاء وخروج 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من بينهم رجل يبلغ من العمر 88 عاما.


وأوضحت مديرة المستشفي انه تم تقديم التهنئة لجميع المرضي بحلول عيد الفطر المبارك وتم توزيع أطباق الحلوي عليهم. 


وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج حالات التعافي ومشاركة الاحتفال بالعيد.


وأشارت إلى ان جميع الحالات تعافت تماما بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية  وتحولت نتائج تحاليلهم من ايجابية الى سلبية في نهاية فترة علاجهم  واستقبل الناجون من الفيروس نبأ شفائهم وخروجهم من المستشفي بالفرح والسعادة  وتقدموا بالشكر  والتقدير لاطباء وتمريض العزل الصحي بمستشفى اسنا التخصصي علي تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي للمرضي.


وأكدت  أن جميع العاملين بالمستشفى يعملون ويواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المرضي وتقديم كامل الدعم العلاجي و النفسي لهم لتجاوز الازمة.


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الجدير بالذكر، أن مستشفى إسنا التخصصي يعد من أكثر مستشفيات العزل الصحي مسجلا أكبر عدد خروج نهائي من بين مستشفيات الجمهورية ، وتصدر أكبر مشهد إيجابي وتفاؤلي للمجتمع المصري خاصة والدولي عامة.

 

من بينهم مُسن عمره 88 عاما.. خروج 3 حالات من مستشفى العزل في إسنا.. صور
من بينهم مُسن عمره 88 عاما.. خروج 3 حالات من مستشفى العزل في إسنا.. صور
من بينهم مُسن عمره 88 عاما.. خروج 3 حالات من مستشفى العزل في إسنا.. صور
من بينهم مُسن عمره 88 عاما.. خروج 3 حالات من مستشفى العزل في إسنا.. صور
من بينهم مُسن عمره 88 عاما.. خروج 3 حالات من مستشفى العزل في إسنا.. صور
من بينهم مُسن عمره 88 عاما.. خروج 3 حالات من مستشفى العزل في إسنا.. صور
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