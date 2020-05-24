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حوادث

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 203 طربة حشيش بقصد الاتجار فى المخدرات بالغربية

الأحد 24/مايو/2020 - 11:59 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
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أحمد على

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 203 طربة حشيش بقصد الإتجار فى المخدرات قبل ترويجها علي عملائهم بشوارع طنطا وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي قري ومراكز المحافظة .

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا يفيد بتمكن النقيب احمد مهران معاون مباحث القسم من ضبط 203 طربة حشيش ومبلغ مالي وذلك قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم .

أفاد شهود عيان ان تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وتم التحفظ على المضبوطات .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري  ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 203 طربة حشيش بقصد الاتجار فى المخدرات بالغربية
ضبط تشكيل عصابي بحوزته 203 طربة حشيش بقصد الاتجار فى المخدرات بالغربية
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