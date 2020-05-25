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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: 568 عائدا من الخارج يغادرون عزل المدينة الجامعية

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أكد  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن 568 شخصا من المصريين  العائدين من الخارج والذين تم استقبالهم في المدينة الجامعية بنين بشرق النيل، غادروا مقر المدينة، عقب انتهاء فترة عزلهم الصحي، ليتم إخلاء المدينة بشكل كامل اليوم مع خروج آخر 7 حالات.

وأضاف  "حسن": "جرى حجز شخصين من العائدين وتقديم العلاج لهما عقب ثبوت نتائج تحاليلهما  الإيجابية بفيروس كورونا المستجد، وسيتم مغادرتهما المستشفى الجامعي فور تعافيهما".

وأكد رئيس الجامعة على تعافي طبيب يعمل بالمستشفى الجامعي من فيروس كورونا عقب تلقيه العلاج اللازم وتحول نتائج تحاليله من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن هناك طبيب أخر يخضع للعلاج حتى الآن.

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وأوضح "حسن" أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بالنزلاء، وتوقيع الكشف الحراري فور وصولهم للمدينة الجامعية ، وتسليم هدايا للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى تسليمهم حقائب الوقاية الشخصية، مع توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة، ووسائل الترفيه والرياضة، ودعم المدينة بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا.

مشيراإلي أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية. 
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