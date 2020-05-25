تامر حسني يطرح كليب ديو وانت معايا مع الشاب خالد علي يوتيوب.. فيديو

طرح الفنان تامر حسني منذ ساعة فيديو كليب "الديو الغنائي "وانت معايا" مع الفنان الجزائري الشاب خالد، عبر قناته الرسميه علي موقع "يوتيوب" وحقق "الفيديو كليب" 64 الف مشاهدة حتي الان .





اغنية "وانت معايا" تم طرحها ضمن البوم "عيش بشوقك" الذي طرح في عام 2018. ، من إنتاج تامر حسني الخاص .





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ومن ناحية أخري بدأ الفنان تامر حسني حفل عيد الفطر المقام على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بأغنية "الأصل مصرى"،.





ويذاع الحفل على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.





و نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





كتب معلقا على الصورة :" كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعًا يا اغلى الناس، استنوني النهارده بليل إن شاء الله هطلع اعيد عليكم بمقابله تلفزيونيه مع الإعلاميه شيرين حمدي وحفله بدون جمهور مخصوص ليكم في البيوت على قناة on tv الساعة ١٠ مساءً وعلي قناتي علي الYouTube الساعة ١ صباحا عيد سعيد على الجميع".