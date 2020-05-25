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توك شو

عبير صبري: كنت بدعى ربنا إنى اشتغل مع يسرا.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:38 ص
عبير صبرى
عبير صبرى
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محمد حليم قنديل

كشفت الفنانة عبير صبرى، إنها كانت تدعو ربها بشكل دائم أن يجمعها عمل فنى مع الفنانة يسرا، حتى استجاب الله لدعائها وعملت معها فى مسلسل خيانة عهد.

وأضافت عبير صبرى خلال مداخلة هاتفىة في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنها سعيدة جدًا بتجربتها مع الفنانة يسرا فى مسلسل "خيانة عهد"، قائلة:" أنا بتعامل مع يسرا على أساس أنى من المعجبين بيها ..قلت ليها أثناء التصوير خليهم يزودو المشاهد بتعتى معاكى".

وتابعت:" كنت بدعى ربنا أنى اشتغل مع يسرا وكل ما اشوفها فى مكان أقول لنفسى ما اروح ليها وأقولها..بس بتراجع لأنى عارف أن فيه ناس كتير قالت ليها كدا".

وأشارت عبير صبرى، إلى أنها تمارس الفن منذ منذ 20 عام، وتابعت:" وعملت مع عظماء ولكن لا يوجد نجم مثل يسرا تتعامل مع فريق العمل بشكل إنسانى  ..شخصية لديها رقى وثقة بالنفس ولذلك تركت كل ممثل يبدع فى دوره دون تدخل".

موضحة:" لما تشتغل مع نجم بحجم يسرا لابد أن تكون على قدر المسئولية ولذلك أخرجت كل طاقتى  ..يسرا قائد ومينفعش يكون معاها جنود متخاذلين".

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