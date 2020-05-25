بعد غياب 7 سنين.. جومانا مراد تتحدث عن دورها في مسلسل خيانة عهد.. فيديو

قالت الفنانة جومانا مراد, إنها تحمد الله كثيرا علي توفيقها في دورها في مسلسل خيانة عهد, مشيرة إلي أن عودتها للعمل الفني كلنت عودة حميدة.

وأضافت جومانا مراد خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن المشاهدين أحبو شخصيتها في مسلسل خيانة عهد رغم سلبيتها الكثيرة.

وتابعت الفنانة جومانا مراد, أن المشاهدين أحبو شخصيتها السلبية في مسلسل خيانة عهد لانها شخصية قريبة من الواقع وبداخلها الخير والشر.

وأوضحت جومانا مراد, أن شخصيتها في المسلسل كان الشر طاغي عليها ونسبته عالية في تكوين شخصيتها ولديها دوافع كثيرة أدت إلي زيادة نسبة الشر بداخلها.

وأشارت إلي أن, الشخص المدمن يكون دائما ضعيف الشخصية, وان الادمان ضعف وليس قوة.