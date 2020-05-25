جومانا مراد: تستهويني الشخصيات الصعبة والتي يبذل فيها مجهود.. فيديو

قالت الفنانة جومانا مراد, إن الشخصيات المختلفة في الدراما دائما تكون أفضل لاننا نبذل مجهود أكبر لاخراج الدور كما ينبغي أن يكون.

وأضافت جومانا مراد خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنها دائما لا ترضي عن نفسها وتشعر دائما بالقلق والخوف المستمر.

وتابعت الفنانة جومانا مراد, أنها تشعر بالسعادة والانبساط تجاه ردود المشاهدين من شخصيتها في مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا.

وأوضحت جومانا مراد, أنها دائما في تحدي مع نفسها لكي تكون دائما في أفضل الأماكن التي تستحقها.

وأشارت إلي أنها, ترفض تماما أن تشاهد المشاهد التي قامت بتصويرها داخل اللوكيشن في نفس الوقت, معلقة علي ذلك "مبحبش ابدا أشوف مشاهدي خالص".