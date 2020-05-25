AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جومانا مراد: تستهويني الشخصيات الصعبة والتي يبذل فيها مجهود.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:36 ص
لفنانة جومانا مراد
لفنانة جومانا مراد
Advertisements
محمد حليم قنديل

قالت الفنانة جومانا مراد, إن الشخصيات المختلفة في الدراما دائما تكون أفضل لاننا نبذل مجهود أكبر لاخراج الدور كما ينبغي أن يكون.

وأضافت جومانا مراد خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنها دائما لا ترضي عن نفسها وتشعر دائما بالقلق والخوف المستمر.

وتابعت الفنانة جومانا مراد, أنها تشعر بالسعادة والانبساط تجاه ردود المشاهدين من شخصيتها في مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا.

وأوضحت جومانا مراد, أنها دائما في تحدي مع نفسها لكي تكون دائما في أفضل الأماكن التي تستحقها.

وأشارت إلي أنها, ترفض تماما أن تشاهد المشاهد التي قامت بتصويرها داخل اللوكيشن في نفس الوقت, معلقة علي ذلك "مبحبش ابدا أشوف مشاهدي خالص".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ختم القرآن مرتين وصلاة التراويح.. جومانا مراد تكشف طقوسها فى رمضان.. شاهد

جومانا مراد تنشر فيديو من مشاهدها في خيانة عهد.. والجمهور: كل حلقة بتتألقي أكتر.. فيديو

السيناريست وليد أبو المجد: يسرا ليست نجمة من فراغ.. خيانة عهد مختلف عن أي مسلسل آخر.. والعمل في ظل أزمة كورونا تضحية

جومانا مراد توجه رسالة مؤثرة إلى كاتب مسلسل خيانة عهد.. شاهد

جومانا مراد: الأدوار المركبة تخرج أفضل ما لدى الممثل وتكشف تفاصيل دورها في خيانة عهد

مفاجأة غير متوقعة.. جومانا مراد تكشف تفاصيل جديدة في خيانة عهد

ترشيحاتنا

مشروب مذهل يحارب ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب

مدير معهد ووهان يواجه ترامب ويكشف حقيقة تخليق فيروس كورونا بالصين

يسرا: كان نفسي أبقى أم

غرق طبيب بشاطئ مينا حشيش بمطروح

نوع مهمل من الخضراوات يحسن الهضم وينقص وزنك

عادل إمام أنقذ حياتى.. يسرا تتحدث لأول مرة عن إجهاضها ومرضها بفيروس يصيب المخ.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف