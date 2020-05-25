خلال عيد الفطر.. كافة طرق إجراء المعاملات البنكية بسهولة خلال الإجازة

تستكمل البنوك العاملة بمصر، إجازة عيد الفطر المبارك، والتي بحسب البنك المركزى المصري تمت تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد الموافق 24 مايو 2020 حتى الخميس المقبل الموافق 28 مايو 2020، على أن يستأنف العمل في البنوك المصرية صباح يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو 2020.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" الخدمات البنكية من خلال خدمات البنوك الإلكترونية المختلفة، والتي تمكن العميل من إتمام كافة المعاملات المالية بسهولة ويسر خلال تلك فترة عيد الفطر المبارك، مثل خدمة محفظة الهاتف المحمول، وخدمة الموبايل والانترنت البنكي، أو من خلال ماكينات الصراف الآلى وخدمات نقاط البيع.





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وتتيح خدمات البنوك الإلكترونية عدة أمور تتم بمنتهى السهولة، والتي منها الأتي:

- الاطلاع على أرصدة الحساب

- معاملات لحظة بلحظة

- إمكانية التحويل بين الحسابات الشخصية المختلفة

- التحويل لحسابات أخري داخل ذات البنك

- التحويل لأي حساب خارج البنك داخل مصر أو خارجها

- سداد مستحقات بطاقاتك الائتمانية

- دفع كافة الفواتير الخاصة بالعميل





ويقدم خدمة الانترنت البنكي الإلكترونية في مصر في حوالي 29 بنكا يعمل في السوق المحلية، وذلك من خلال الدخول على موقع البنك الخاص بالعميل، والذي يمكنه الاشتراك في الخدمة مجاناً باستخدام رقم البطاقة المدينة والرقم السرى المكون من 4 أرقام المستخدم مع ماكينة الصرف الآلي.





كما يقدم 20 بنكا عاملا في السوق المحلية خدمات محفظة الهاتف المحمول، والتي تعمل من خلال تطبيقات ذكية تصدرها البنوك تمكن العميل من تحويل الأموال الخاصة به بسهولة والتحكم في حساباته، ولمت تلك الخدمة تشترك أن يكون لديك رقم هاتف محمول نشط، ثم تتوجه لأحد فروع البنك التابع لك ببطاقة الرقم القومي لملء استمارة طلب فتح محفظة ذكية وهى استمارة بسيطة للتعرف على بيانات العميل، ثم يتم تحميل التطبيق الخاص بالمحفظة من منصة Play Store أو App Store.





وعلى صعيد أخر، توفر البنوك العاملة في مصر إمكانية السحب والإيداع من حوالى 13.331 ألف ماكينة صراف آلى منتشرين فى كافة انحاء الجمهورية، لجميع البنوك، والتي ألغى البنك المركزي قيمة المعاملة حال التعامل من بنوك غير بنك العميل، والتى تتيح لك إتمام عمليات السحب والإيداع طوال أيام عيد الفطر المبارك.





ويتراوح الحد الأقصى لقيمة السحب من ماكينات الصراف الآلى بين 15 إلى 20 ألف جنيه يومياً، وفقاً لما يحدده كل بنك، كما يصل الحد الأقصى للايداع من خلال ماكينات الصراف الآلى إلى 20 ألف جنيه يومياً



