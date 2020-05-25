شيفرولية تقرر تخفيض ماليبو 2019 و رفع اسعار ماليبو 2020 .. تفاصيل

بعدما قرر وكيل شيفروليه في مصر اجراء تخفيض في سعر موديلات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2019 فقد قرر في الوقت نفسة رفع اسعارها لموديلات 2020 بقيمة تتراوح من 50 الي 60 ألف جنيه .





تأتي السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu بمحرك 1500 سي سي 4 أسطوانات 160 حصانا، متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات يمكنها من التسارع من 0 وحتى 100 كم خلال 9 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة، وتستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.

اسعار شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2019

أول فئة بسعر 339.990 جنية بدلًا من 369.990 جنية .



ثاني فئة بسعر 359.990 جنية بدلًا من 399.990 جنية .



ثالث فئة بسعر 399.990 جنية بدلًا من 429.990 جنية .





شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020

اسعار

أول فئة زادت من 339.990 جنية الي 390.000 جنية .



ثاني فئة زادت من 359.990 جنية الي 420.000 جنية .



ثالث فئة زادت من 399.990 جنية الي 450.000 جنية .

