طرحت قائمة من المسرحيات.. Netflix توفر المشاهدة تحت الإشراف العائلي

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العصامية.. قصة السيدة ووكر.. متاح للمشاهدة على نتفليكس





عالم من الدراما تنتقل خلاله من المسلسل الكوري "مملكة"، التي تأخذنا في رحلة بين صلة الرحم والانتقام والمؤامرات، إلى المغامرات المثيرة للمقاومة في "البروفيسور"، لم تعد اللغة تشكل حاجزًا حين يتعلق الأمر بسرد القصص العظيمة.





وتتيح لك Netflix تمكين الترجمة أو التسميات التوضيحية أو الصوت البديل للعديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، يمكنك معرفة الأفلام والبرامج التي توفر ترجمة أو دبلجة بلغتك المفضلة.





وقد طرحت Netflix قبل أيام قائمة من المسرحيات لأول مرة تضم "مدرسة المشاغبين" و"العيال كبرت" و"شاهد ما شافش حاجة" و"سك على بناتك" و"المتزوجون" و"ريا وسكينة" و"الواد سيد الشغال"



