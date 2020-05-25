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رياضة

مباراة لن تتكرر.. نجم الزمالك السابق يكشف سبب ضياع الدوري من الأهلي..فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:04 ص
اسامة حسن
اسامة حسن
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حسن العمدة
كشف أسامة حسن نجم الزمالك والاهلي السابق ، عن الدافع الاساسي وراء فوز إنبي علي الاهلي فى المباراة الشهيرة .

وقال حسن ، عبر قناة الزمالك ، ان فريق إنبي كان قوي ولا يخشي اهلي ولا زمالك وكنا نمتلك لاعبين كبار .

وتابع ، ابلغنا البعض ان فريق الاهلي يحتفل بتتويجه بالدوري قبل المباراة الشهيرة ، وغضبنا من ذلك الامر.

وشدد حسن ، علي اننا دخلنا فى رتم المباراة ورأينا ان اللقاء سهل بالنسبة لنا وعلق ميمي الشربيني علي المباراة واعلن انني سددت اكثر من 10 مرات علي مرمي الحضري .

واختتم اسامة حسن ، تصريحاته ، كنا واثقين من الفوز وبالفعل خوضنا المباراة وتمكنا من الفوز علي النادي الأهلي .
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