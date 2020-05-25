مباراة لن تتكرر.. نجم الزمالك السابق يكشف سبب ضياع الدوري من الأهلي..فيديو





وقال حسن ، عبر قناة الزمالك ، ان فريق إنبي كان قوي ولا يخشي اهلي ولا زمالك وكنا نمتلك لاعبين كبار .





وتابع ، ابلغنا البعض ان فريق الاهلي يحتفل بتتويجه بالدوري قبل المباراة الشهيرة ، وغضبنا من ذلك الامر.





وشدد حسن ، علي اننا دخلنا فى رتم المباراة ورأينا ان اللقاء سهل بالنسبة لنا وعلق ميمي الشربيني علي المباراة واعلن انني سددت اكثر من 10 مرات علي مرمي الحضري .





واختتم اسامة حسن ، تصريحاته ، كنا واثقين من الفوز وبالفعل خوضنا المباراة وتمكنا من الفوز علي النادي الأهلي .