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محافظات

محافظ أسيوط: نجحنا في إزالة 3029 حالة تعد ومخالفات بناء

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:08 م
مخالفات بناء
مخالفات بناء
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إيهاب عمر
 
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة 3029 حالة إزالة وتعديات على أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية منذ بدء الحملات وحتى اليوم لافتا إلى استمرار حملات الترصد والمرور الميداني للتصدي لأية تعديات على أراض زراعية أو أملاك الدولة أو بناء عشوائي بدون ترخيص خلال أيام عيد الفطر المبارك.
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وأضاف محافظ أسيوط أن العمل يتم يوميًا وعلى مدى 24 ساعة بمتابعة مباشرة من القيادات التنفيذية في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي مؤكًدا عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لجميع المخالفات التي أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكلفيات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات إزالة للمخالفات والتعديات وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لإنفاذ القانون على الجميع وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العسكرية. 

 كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفترة الحظر ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

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