لاتستغني عنها .. 8 استخدامات لماء سلق المكرونة لاتتوقعينها

يعشق الكثير المكرونة ، ولكن تجهل ربات النزل الفوائد التي يمكن ان تجنيها من وراء ماء سلق المكرونة، فماذا يمكنك أن تفعل بالمياه المتبقية بعد الطهي؟ إليك بعض الأفكار الذكية:





1. لري الزهور

سوف تقدرها نباتاتك: مياه المكرونة مثالية للري بسبب محتواها المعدني، سكب أفضل عندما تكون المياه فاتر فقط.





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2. للصلصة والبيستو

كمكون خاص لصلصة الطماطم ، أضيفي ماء المكرونة في اللحظة الأخيرة. سوف يستفيد منها البيستو اللذيذ أيضًا. السائل الدافئ عامل دمج مثالي.





3. للخبز و عجينة البيتزا

تتطلب جميع عجائن الخميرة بعض السوائل مع قليل من الملح. مع ماء المعكرونة ، أنت بالفعل متقدم بخطوة. ما عليك سوى استخدام الكثير منه لصفة العجين.





4. لتنعيم البقوليات

الفاصوليا والبازلاء وبذور الكتان - كلها جيدة لجهاز المناعة. ولكن لجعلها طعمًا أفضل ، يجب أن تسمح لها بالتليين قبل التحضير. استخدم ماء المعكرونة واترك البقوليات تنقع بين عشية وضحاها. في احسن الاحوال!





5. للغسيل

سواء كنت تصدق أو لا تصدق ، فإن المستخلص من نشاء المعكرونة يعمل كمنظف طبيعي. ولذلك فإن مياه المعكرونة الدافئة مثالية للغسيل. حتى الأواني والمقالي المتسخة حقًا يمكن تنظيفها بها!





6. للسبا القدم

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قرحة أو تورم القدمين بعد يوم عمل شاق ، يجب عليك بالتأكيد تجربة سبا للقدمين باستخدام مياه المعكرونة الدافئة. كل من الماء الدافئ والمعادن التي تحتوي عليها ، ستجعل قدميك تشعران بالنعومة والانتعاش في وقت قصير. جربها!





7. للشعر

سيرحب الشعر التالف دائمًا بمعالجة خاصة. استخدام ماء المكرونة سيجعلها ناعمة بشكل جميل. قم ببساطة بتدليكه في الشعر ، واتركه لمدة 10 دقائق ثم اشطفه. الآن استخدم الشامبو العادي الخاص بك وستندهش بالنتائج.





8. لتبخير الخضار