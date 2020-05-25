AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لاتستغني عنها .. 8 استخدامات لماء سلق المكرونة لاتتوقعينها

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:14 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري

يعشق الكثير المكرونة ، ولكن تجهل ربات النزل الفوائد التي يمكن ان تجنيها من وراء ماء سلق المكرونة، فماذا يمكنك أن تفعل بالمياه المتبقية بعد الطهي؟ إليك بعض الأفكار الذكية:


1. لري الزهور

سوف تقدرها نباتاتك: مياه المكرونة مثالية للري بسبب محتواها المعدني، سكب أفضل عندما تكون المياه فاتر فقط.


اقرأ ايضا.. في 5 دقائق.. طريقة عمل المكرونة بالميكرويف

2. للصلصة والبيستو

كمكون خاص لصلصة الطماطم ، أضيفي ماء المكرونة في اللحظة الأخيرة. سوف يستفيد منها البيستو اللذيذ أيضًا. السائل الدافئ عامل دمج مثالي.


3. للخبز و عجينة البيتزا

تتطلب جميع عجائن الخميرة بعض السوائل مع قليل من الملح. مع ماء المعكرونة ، أنت بالفعل متقدم بخطوة. ما عليك سوى استخدام الكثير منه لصفة العجين.


4. لتنعيم البقوليات

الفاصوليا والبازلاء وبذور الكتان - كلها جيدة لجهاز المناعة. ولكن لجعلها طعمًا أفضل ، يجب أن تسمح لها بالتليين قبل التحضير. استخدم ماء المعكرونة واترك البقوليات تنقع بين عشية وضحاها. في احسن الاحوال!


5. للغسيل

سواء كنت تصدق أو لا تصدق ، فإن المستخلص من نشاء المعكرونة يعمل كمنظف طبيعي. ولذلك فإن مياه المعكرونة الدافئة مثالية للغسيل. حتى الأواني والمقالي المتسخة حقًا يمكن تنظيفها بها!


6. للسبا القدم

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قرحة أو تورم القدمين بعد يوم عمل شاق ، يجب عليك بالتأكيد تجربة سبا للقدمين باستخدام مياه المعكرونة الدافئة. كل من الماء الدافئ والمعادن التي تحتوي عليها ، ستجعل قدميك تشعران بالنعومة والانتعاش في وقت قصير. جربها!


7. للشعر

سيرحب الشعر التالف دائمًا بمعالجة خاصة. استخدام ماء المكرونة سيجعلها ناعمة بشكل جميل. قم ببساطة بتدليكه في الشعر ، واتركه لمدة 10 دقائق ثم اشطفه. الآن استخدم الشامبو العادي الخاص بك وستندهش بالنتائج.


8. لتبخير الخضار

يعد الطهي بالبخار طريقة رائعة لإعداد الخضروات ، حتى أفضل المطاعم تعتمد عليه. خذ ببساطة ماء المعكرونة كقاعدة ، ضع سلة بخار في القدر وابدأ. لا يصبح الطبخ أكثر صحة ، سواء كان مرق المعكرونة أو الشوربة ، فإن ماء المعكرونة هو مكان رائع للبدء. بعد طهي الخضار على سبيل المثال ، أضفها ببساطة إلى المرق (ماء المعكرونة) ، واتركها تطبخ ، وتبلها حسب الذوق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في دقائق.. تعرفي على طريقة علاج تشققات الكعبين

للوقاية من عدوى كورونا.. خطوات لتنظيف جراب هاتفك

نظمي وقتك.. 16 نصيحة لتوفير وقت الطهى في رمضان

طريقة عمل الكشرى زى المحلات بالصور خطوة خطوة

طريقة عمل وجبة إندومي في المنزل

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. بريطانيا تطمئن مواطنيها: علاج كورونا سيكون متاحا في سبتمبر المقبل

سنخسر لو تأخرنا .. نجيب ساويرس يطالب بالإعلان عن موعد فتح السياحة بمصر

بسبب حجر فيروس كورونا .. جحافل الفئران تغزو شوارع أمريكا

مباراة لن تتكرر.. نجم الزمالك السابق يكشف سبب ضياع الدوري من الأهلي..فيديو

600 وفاة في اليوم.. قصة وباء ضرب مصر خلال عيد الفطر منذ 130 سنة

تخفيضات العيد مستمرة.. قائمة أسعار إم جي mg اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق غواصة نووية جديدة.. صور

تعرف على مواصفات واسعار إم جي 5 mg بعد آخر تخفيض| صور

مني زكى و يسرا الأبرز.. شاهد أجمل إطلالات المشاهير في عيد الفطر