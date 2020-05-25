بفرمان فايلر .. صفقات الاهلي الجديدة تهدد المعارين

أشهر قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي فكرة فتح ملف اللاعبين المعارين فى الوقت الحالي .
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وأصر فايلر ان ينهي ملف الصفقات الجديد التي يريدها لتدعيم صفوف النادي الأهلي وبعدها يفتح ملف المعارين .
وهناك 5 لاعبين علي طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي لتدعيم الفريق ، وهم ، باهر المحمدي ورجب بكار وبيكهام ، وجاستون سيرينو وموليكا.
واعلن النادي الأهلي ان فايلر استقر علي عودة عمار حمدي ومحمد شريف واكرم توفيق المعارين لصفوف القلعة الحمراء.