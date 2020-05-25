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رياضة

ترقب في الاهلي لموقف الكاف من لافتات نادي القرن الأفريقي

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:08 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي ، تجاه موقف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من اللافتات التي ظهرت علي أسوار نادي الزمالك والتي تشمل لقب «نادي القرن الأفريقي».

ويتابع مسئولو القلعة الحمراء الامور من كثب إنتظارًا لموقف الكاف.

وتدرس إدارة الأهلي الموقف القانوني لتحركها قبل الإعلان الرسمي، خاصة أن تلك اللافتات تشمل لقبا يمثل علامة تجارية للقلعة الحمراء.

ويضع الاهلي شعار لقب نادي القرن الافريقي علي كل شيء يخص النادي سواء ملابس الفرق الرياضية أو حتي المراسلات، ولا يستطيع أحد سحبه منه سوي الجهة التي منحته له وهي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
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