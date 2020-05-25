ترقب في الاهلي لموقف الكاف من لافتات نادي القرن الأفريقي

تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي ، تجاه موقف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من اللافتات التي ظهرت علي أسوار نادي الزمالك والتي تشمل لقب «نادي القرن الأفريقي».
ويتابع مسئولو القلعة الحمراء الامور من كثب إنتظارًا لموقف الكاف.
وتدرس إدارة الأهلي الموقف القانوني لتحركها قبل الإعلان الرسمي، خاصة أن تلك اللافتات تشمل لقبا يمثل علامة تجارية للقلعة الحمراء.
ويضع الاهلي شعار لقب نادي القرن الافريقي علي كل شيء يخص النادي سواء ملابس الفرق الرياضية أو حتي المراسلات، ولا يستطيع أحد سحبه منه سوي الجهة التي منحته له وهي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".