عيدية صدى البلد لمؤمن زكريا.. هدفان فوز الأهلي على الزمالك بقدم المؤ.. فيديو

حقق النادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين دون رد أحرزهما مؤمن زكريا، ضمن مباريات الدوري الممتاز؛ وذلك تحديدًا في رابع أيام عيد الفطر المبارك.





في الجولة 37 من بطولة الدوري الممتاز موسم 2015، تلقى الزمالك هزيمة على يد الأهلي بهدفين من الحراق مؤمن زكريا سجلهم ببراعة.





يمر مؤمن زكريا نجم الأهلي بفترة صعبة للغاية، ويعيش في الفترة الحالية مرحلة علاجية؛ بعد تعرضه لحالة من التعب الشديد وابتعاده عن الملاعب.





اعتاد مؤمن زكريا لاعب الأهلي على اسعاد الجماهير وتحتم الأمر في هذا الوقت أن نسعده ونستعيد معه ذكريات أهم أهدافه مع الأهلي، في عيد الفطر.





تمكن مؤمن زكريا في مباراة الأهلي والزمالك وبالتحديد في الجولة ال 37 من موسم 2015، تسجيل أفضل أهدافه وأغلاهم على الاطلاق في شباك أحمد الشناوي.









سجل مؤمن الهدف الأول عن طريق تسلمه كرة من أحمد فتحي من الجبهة اليمنى في الدقيقة ٣٢ من عمر المباراة ولم يغفل عنها مؤمن ويضعها ببراعة في شباك الزمالك.



