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سيارات

طريقة جديدة للنصب وتغيير قراءة عداد السيارة باستخدام الموبايل.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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اشرف عطية
تنتشر هذه الفترة بيع وشراء السيارات المستعملة خصوصا بعد إعادة فتح الشهر العقاري والمرور لاستقبال طلبات الجمهور من جديد، ووسط تزايد طلبات البيع والشراء تكثر أيضًا عمليات الغش والتلاعب والنصب في السيارات المستعملة. 

وفي هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع مقطع فيديو لأشخاص يقومون بتغيير قراءة عداد الكيلومتر باستخدام الهاتف المحمول.

يستخدم بعض المحتالين طريقة جديدة للغش، وهي عن طريق استعمال الهاتف المحمول، وربطها بنظام التحكم في السيارة عن طريق تقنية البلوتوث، وباستخدام وصلة نظام تشخيص السيارة المعروفة باسم "اوه بي دي obd وهي اختصار لكلمة On-board diagnostics بالإنجليزية، وهذه الوصلة مخصصة لربط كمبيوتر السيارة بالهاتف المحمول عن طريق أبلكيشن لتبين لك الأعطال التي تعاني منها السيارة.

لكن بعض الناس يستخدمونها أسوأ استخدام عن طريق تحميل تطبيق خاص على الهواتف الذكية يسمح له بالتلاعب بقراءة العداد ووضع أي رقم يرغب به الشخص الغشاش، ويتم حفظ ذلك الرقم على جهاز التحكم الخاص بالسيارة والتي تظهر بالتالي الرقم الجديد، وبذلك يتم خداع المشتري و يتم تضليله عن الرقم الحقيقي الدال على المسافة التي تقطعها السيارة.

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