محافظ بورسعيد: توريد 3862 طن قمح للمطاحن والصوامع

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إنه جرى توريد ٣٨٦٢ طن و٢٨١ كيلو من محصول القمح المحلي للمطاحن والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم التوريد منتصف ابريل الماضي.









واوضح محافظ بورسعيد أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الاجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع اية مشكلات طارئة قد تظهر للتيسير على المورين



