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محافظات

محافظ بورسعيد: توريد 3862 طن قمح للمطاحن والصوامع

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:09 م
عادل الغضبان محافظ
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، إنه جرى توريد ٣٨٦٢  طن و٢٨١ كيلو  من محصول القمح المحلي للمطاحن والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم التوريد منتصف ابريل الماضي. 


واوضح محافظ بورسعيد أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الاجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع اية مشكلات طارئة  قد تظهر  للتيسير على المورين

وأكد تضافر الجهود من اجل موسم توريد ناجح، والالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية فيما يتعلق باعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامه جميع العاملين.
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