محمد صلاح ضمن قائمة أغنى الرياضيين في العالم .. والثاني إفريقيا

نشرت مجلة فوربس الأمريكية، المتخصصة في سوق المال ورصد ثروات المشاهير، قائمة بأكثر 100 رياضي تحصلًا على الأجور في العالم في الوقت الحالي.
وحل المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الثامن والتسعين، وجمع 25.1 مليون دولار منذ شهر يونيو الماضي، مابين عقود رعاية وعقده مع الفريق، بالإضافة للإعلانات.
وحل صلاح ثاني أكثر الرياضيين الأفارقة تحصلًا على الأجور ، بعد الكاميروني جويل إمبيد لاعب نادي فلاديفيا لكرة السلة، والذي تبلغ قيمة أجوره 25.6 مليون دولار.
وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الرياضيين الأغنى في العالم بأجر يصل 127 مليون دولار، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس بـ 109 مليون دولار.
يذكر أن محمد صلاح قد انتقل لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي صيف عام 2017، قادمًا من نادي ليفربول، مقابل 40 مليون يورو.