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رياضة

العودة.. محمد صلاح بالكورة من داخل ليفربول لأول مرة منذ توقف الدوري الإنجليزي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:46 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بمجموعة من الصور له من تدريبه داخل الملعب مع فريقة ليفربول الإنجليزي؛ استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق محمد صلاح على الصور التي ظهر بها وهو يمارس التمارين الرياضية داخل النادي قائلا: "العودة".

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت على عودة الفرق للتدريبات، في مجموعات صغيرة، بداية من أمس الثلاثاء، ثم للتدريبات الجماعية في الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاستئناف المنافسات.

ويعد ليفربول أول فريق في إنجلترا، يعود للتدريبات، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، تمهيدًا لاستئناف الدوري الإنجليزي، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

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