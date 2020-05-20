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رياضة

جمال حمزة: شيكابالا أمهر من محمد صلاح.. وأغلقت عليه باب الشقة لمنع انتقاله لـ الأهلي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:48 م
شيكابالا ومحمد صلاح
شيكابالا ومحمد صلاح
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مجدي سلامة
صرح جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بأن شيكابالا أمهر من محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي.

واوضح حمزة في تصريحات لبرنامج الحكم مع مي حلمي، أن اللاعب الأمهر لا يشترط أن يكون الأفضل، وصلاح يتفوق على شيكابالا من ناحية الإنجازات، لذلك هو الأفضل.

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وأضاف حمزة أن حمادة عبداللطيف لاعب الزمالك السابق هو أمهر لاعب في تاريخ الكرة المصرية، وعيبه أنه لم يكن إيجابي على المرمى.

وأوضح جمال حمزة أن الجيل الذي عاصره شيكابالا في الزمالك لم يساعده، لعدم تواجد لاعبين كبار، وأغلقت علي شيكابالا باب شقته لعدم الانتقال للأهلي.

واختتم حمزة بأن صفات صلاح الشخصية، وعقليته الاحترافية هي ما ساعدته في الحفاظ على مستواه وتطويره لفترة طويلة.
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