جمال حمزة: شيكابالا أمهر من محمد صلاح.. وأغلقت عليه باب الشقة لمنع انتقاله لـ الأهلي

وأضاف حمزة أن حمادة عبداللطيف لاعب الزمالك السابق هو أمهر لاعب في تاريخ الكرة المصرية، وعيبه أنه لم يكن إيجابي على المرمى.

وأضاف حمزة أن حمادة عبداللطيف لاعب الزمالك السابق هو أمهر لاعب في تاريخ الكرة المصرية، وعيبه أنه لم يكن إيجابي على المرمى.