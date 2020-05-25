أحد الناجين من معركة البرث: الشهيد منسي كان قناصا رفيع المستوى

روى الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث التي وقعت في عام 2017 في سيناء.

وقال تايسون، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن أعدادهم كانت كبيرة في المعركة وكانوا يعملون بسرعة، مضيفا أن الشهيد منسي كان قناصا رفيع المستوى وكان يقتلهم بسرعة لم اراها من قبل.

وأضاف أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، أنه :"كان مصابا ويزحف على الأرض من كثرة الإصابات في جسده، والتكفيريون كان معاهم مجموعة اقتحام بعد تفجير سيارة في الكمين".

وأكمل الجندي: "في نهاية العملية الإرهابية قال لنا ضابط معنا في الكمين سامحوني يا رجالة مقدرتش أحميكم وكان يبكي وفضل واقف للنهاية وتعب بجد ومهما يتقال عنه مش هنقدر نوصفه".

وتابع :"خلال العملية كنا عاملين لهم كمين على السلم، وأي حد يقرب كنا بنموته بالقنابل أو الآلي، ولا يمكن أن نسمح لهم أن يخطفوا أحد من أبطالنا أو رفع علمهم على الكمين".

وأشار إلى أن عقيدة القوات المسلحة لا يمكن ترك السلاح وسلمته في مستشفى العريش، مؤكدا أن الشهيد البطل أحمد منسي قال لي كلمات لم اتمكن من سماعها قبل أن يفارق الحياة.

فيما قال تايسون، لحظات سقوط زملائي من أصعب اللحظات التي رأيتها في حياتي.