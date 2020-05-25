السيسي يتلقي اتصالا من رئيس مجلس النواب العراقي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن رئيس مجلس النواب العراقي، قدم التهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، كما أعرب عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مؤكدًا ما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي.









وأعرب الرئيس من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، مؤكدًا سيادته قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومشيدًا بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة.