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توك شو

ناجٍ من ملحمة البرث: شفت صحابي الشهداء في الجنة.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:24 ص
أحمد المنسي
أحمد المنسي
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عادل نصار

روى الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث التي وقعت في عام 2017 في سيناء.



وقال تايسون، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إنه "قبل الهجوم بلحظات طلعت الخدمة فوق السطح زي ما حصل في المسلسل، وقيل إن النهارده الجمعة ودي ساعتهم ومش عارف ليه اتقالت من زميلي".



وأضاف الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث، أنه "بدأ التعامل يشتغل شوية بشوية وشد أكتر من كل الاتجاهات علينا، وكنت فوق السطح والضرب كان شغال جامد، والتعامل كان أشد مما عرض بكثير في مسلسل الاختيار".



وأكمل تايسون أنه "لما حصل التفجير حسيت اني دخلت الجنة وشوفت زميلي، وبعدها وقعت على خدي ثم فوقت وقمت طالع فوق مبنى الكمين، ولقيت المقدم منسي واقف وبعد لحظات بدأ يتعامل معاهم".





فيما كرم الإعلامي أحمد موسى، الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون"، والجندي أحمد عزت حسنين من الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء.





وتوجه موسى، بالشكر لشهداء الكتيبة 103 وكل شهداء مصر، مقدما درع قناة صدى البلد لتكريمهم.

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