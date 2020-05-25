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محافظات

توزيع لعب على الأطفال المصابين بـ كورونا في عزل بني سويف.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:04 م
توزيع لعب على الأطفال
توزيع لعب على الأطفال المصابين بكورونا
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محمد عبد الحليم
حرص الفريق الطبي بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف برئاسة الدكتور أسامة أحمد عبدالفتاح مدير المستشفى على توزيع لعب وهدايا على الأطفال المحتجزين بالعزل للتخفيف عنهم ودعمهم معنويًا بمشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك.

وقال مدير المستشفى، إنه يسعى منذ بداية تكليفه مديرًا للمستشفى إلى رسم الإبتسامة على وجوه المرضى المحتجزين بغرف المستشفى، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى يعملو من أجل تقديم خدمه صحية جيدة للمرضى، ويسعون دائمًا للتخفيف عن الأطفال.
 
وأشاد مدير مستشفى العزل، بدور المتبرعين من الأشخاص والمؤسسات وحرصهم على المشاركة المجتمعية، للتخفيف عن المرضى من الأطفال بتبرعهم ببعض اللعب لتوزيعها عليهم في العيد لدعمهم معنويًا ومشاركتهم فرحة العيد، لافتًا إلى أن مستشفى العزل تستقبل مصابي فيروس كورونا من الحالات المستقرة والتي لا تحتاج إلى دخول مستشفيات.

وأعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، عن خروج 7 حالات بعد تعافيها من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية،وبذلك يصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية 122 حاله "منذ تشغيلها" ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.

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من ناحيته أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن صرف مكافأة شهرية من الصناديق الخاصة بالجامعة لأعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل الطبي بالمستشفى الجامعي والمدن الجامعية من الأطباء، والتمريض، والعمال.

وكشف الدكتور منصور عن صرف 5000 جنيه لكل طبيب من الأطباء العاملين بأقسام العزل الطبي، و3000 جنيه لكل ممرض من أعضاء فريق التمريض بأقسام العزل الطبي، و2000 جنيه لكل عامل من العمال العاملين بأقسام العزل الطبي ولحين زوال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك وفي ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقديرا من الجامعة للجهود غير العادية المبذولة من أعضاء الفريق الطبي بأقسام العزل الطبي بالمستشفى الجامعي والمدن الجامعية  . 


توزيع لعب على الأطفال المصابين بـ كورونا في عزل بني سويف.. شاهد
توزيع لعب على الأطفال المصابين بـ كورونا في عزل بني سويف.. شاهد
توزيع لعب على الأطفال المصابين بـ كورونا في عزل بني سويف.. شاهد
توزيع لعب على الأطفال المصابين بـ كورونا في عزل بني سويف.. شاهد
توزيع لعب على الأطفال المصابين بـ كورونا في عزل بني سويف.. شاهد
توزيع لعب على الأطفال المصابين بـ كورونا في عزل بني سويف.. شاهد
توزيع لعب على الأطفال المصابين بـ كورونا في عزل بني سويف.. شاهد
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