حسن شاكوش يكشف عن عمل يجمعة بـ محمد رمضان.. فيديو

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المطرب محمد حماقي، موضحًا أن حماقى أشاد بما قدمه وطالبه بالاستمرار.









وأضاف حسن شاكوش ، خلال حواره ببرنامج " واحد من الناس" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، أنه عمل مع الفنان محمد رمضان منذ 5 سنوات فيلم " واحد صعيدي".









وأشار حسن شاكوش، إلى أن هناك تعاونا بينه وبين النجم محمد رمضان أى عمل مع رمضان شرف كبير.









وأوضح حسن شاكوش، أنه جلس مع رمضان قبل رمضان وسيكون هناك تعاون بينه وبين رمضان، وأكد أن محمد رمضان أخ كبير له.









ولفت حسن شاكوش، إلى أنه يتمنى العمل مع الملحن عمرو مصطفى، مؤكدًا أن عمرو مصطفى يلحن لـ عمرو دياب الهضبة وتامر حسنى وعمل مع عمرو مصطفى شرف كبير.















