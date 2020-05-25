ماجد المصري يوجه رسالة لـ رجاء الجداوي.. شاهد

وجه الفنان ماجد المصري الدعم للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.
ونشر ماجد المصري صورة له مع رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا: "يا رب تقومي بالسلامه انتي وكل مريض يارب .. برجاء الدعاء للجميلة ( رجاء الجداوي ) والدعاء لكل مريض بالشفاء ان شاء الله".
وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.
إقرأ أيضا :وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، إضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».
وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.