مجهولون يقتحمون شقة طبيب ويسرقون مشغولات ذهبية في كفر الزيات

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها؛ لتحديد هوية الجناة مرتكبي الجريمة التي شهدتها منطقة الحي الصناعي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية ، حيث اقتحم مجهولون شقة سكنية خاصة بطبيب، وسرقوا مشغولات ذهبية ومبلغا ماليا كبيرا، وفروا هاربين.





وكان اللواء محمود حمزة مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد تامر الطنطاوي مأمور قسم مركز كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الطبيب أحمد المدبولي بسرقة مجهولين للخزينة الخاصة به من شقته في منطقة الحي الصناعي دائرة مركز.





وانتقل العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي لمدينتي بسيون وكفر الزيات ،والرائد عبد الغني السلية رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والنقيب أحمد شيحة معاون أول مباحث المركز ، لمعاينة موقع الحادث، وتبين أن مرتكبي الواقعة استولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الخزينة، مستغلين غياب المقيمين بالشقة.





وأوضحت مصادر امنيه أنه جار تفريغ كاميرات المراقبة الكائنة في المنطقة لتحديد هوية اللصوص، وعددهم، وكشف ملابسات الجريمة؛ تمهيدا لصدور قرار بضبطهم .



