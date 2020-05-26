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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-5-2020

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:01 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزى
ننشر أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 26-5-2020 ثالث أيام عيد الفطر بدون مصنعية وفقا لموقع gold price today ، وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا نحو  761 جنيها كأعلى سعر له.

وكذلك سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 870 جنيها.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 870 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 761 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 652 جنيها للجرام.

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سعر الجنيه الذهب يسجل 6088 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو 27.048 ألف جنيه للأوقية.

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وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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