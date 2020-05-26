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منوعات

أنتِ جرثومة.. ممرضة تتعرض للإهانة داخل سوبر ماركت في بريطانيا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في مختلف البلدان تعمل الطواقم الطبية بكافة طاقتها، وتكرس الغالبية العظمى من أوقاتها داخل المستشفيات لإيقاف زحف فيروس كورونا المستجد، ممرضون وأطباء يشكلون حائطا وسدا في تلك الأزمة، وعلى الرغم من ذلك لا يسلمون من أذى الكثير من المواطنين. 

وتعرضت شابة تعمل ممرضة بأحد المستشفيات البريطانية للتعنيف والإهانة من قبل إحدى المتسوقات في متجر B&M، ووصفتها بالجرثومة  والتي لا يجب دخولها إلى المتجر بأي شكل من الأشكال، بحسب  ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 
 
وكانت "كيمبرلي سيمبسون" قد تركت عملها بالمستشفى واتجهت إلى سوبر ماركت للتسوق وشراء ما يلزمها، وكانت حينها ترتدي زيها الرسمي مما كشف عن هويتها بمجرد الدخول إلى المتجر, لتهاجمها إحدى السيدات المتسوقات.

وشنت تلك السيدة هجوما على "كيمبرلي" بمجرد رؤيتها، وأطلقت السباب تجاهها، ووصفتها بأنها شخص ينشر الوباء بالمكان، لا داعي لتواجدها هنا حتى لا تنقل العدوى للآخرين.

وكتبت "كيمبرلي سيمبسون" منشورًا على "فيسبوك"، تدَّعي أنها تعرضت لاعتداء لفظي من قبل سيدة، وقالت لها: "إنك تشترين أشياء غير ضرورية، وعليكِ الذهاب حالًا من هنا"، واستمر تواصل السباب بينما انهارت الممرضة في البكاء من تلك الإهانة.

وأضافت "كيمبرلي" :"لم يساعدنِ أي موظف في المتجر، ولكن أخبرني زوجان بولنديان ألا أبكي بسببها، وقالا إنها شخص غبي لا تكترثي لها".

واختتمت قائلة: "أشعر بالاشمئزاز حقا من سلوك هذه السيدة ، لم أرتكب أي خطأ".
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